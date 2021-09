Slovakkia alistanud Eesti vollekoondis kaotas Saksamaale. Teppan: tahtsime minna paugutama, aga täna ei õnnestunud

„Selge see, et tipplevelil surutaksegi serviga. See ei olnud üllatus. Võib-olla mingil hetkel oli meil endal keeruline kuskilt kinni haarata ja jäime teatud hetkedel 3-4 punktiks kinni, aga sinna see geim ju lähebki,“ rääkis Teppan. „Oli ju teada, et Saksamaa ei ole mingi naljavõistkond. Tahtsime tulla paugutama, aga päevad ei ole vennad ja võib-olla ei jõudnud täna väljakule see energia, mida me lootsime. Krampi polnud ja ei saa öelda, et väsimus oli, aga võib-olla ei olnud ikkagi olla nii värske nagu oleks lootnud ja tahtnud. Mäng meil üldiselt jookseb, aga täna sellest ei piisanud,“ lisas ta.