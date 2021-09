Kas lisaks meestele ja naistele võistlevad tulevikus ka vahesoost sportlased? 

FENOMEN: Christine Mbomale (vasakul) omavanuste klassis vastast ei leidu, kuid 18aastane namiiblanna tegi suuri tegusid ka olümpial, kus ta lubati starti 200 meetri jooksus. Foto: Reuters/Scanpix

Kergejõustikus on kasutusel palju vastuolu põhjustav reegel, mis ei luba kõrge testosteroonitasemega naisatleetidel osaleda üksikutel sprindi- ja keskmaadistantsidel. Ent sel suvel on erineva soolise arenguga ehk DSD-sportlased näidanud, et nad suudavad teistest üle olla ka lühikestes sprintides ja pikamaajooksudes. Taas on puhkenud vaidlused: osa nõuab, et piirangud kehtestataks ka muudel spordialadel, teised leiavad, et see on atleetide suhtes diskrimineeriv ega pole leidnud piisavalt põhjendust, mistap tuleks see tühistada. Tallinna ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port arvab, et tulevikus võiksime näha kolme võistlusklassi: lisaks meestele ja naistele saaksid eraldi võistelda ka vahesoost sportlased.