Katrina Lehis paljastas hirmsa hetke pärast olümpiavõitu 

Eesti võitis Tokyos üle kuraditosina aasta taas olümpiakulla. Lehise sõnul said nad naiskonnaga aru, millega on hakkama saadud, tagasi Tallinnasse jõudes. Esiteks ootas uhke vastuvõtt lennujaamas ja seejärel „Ringvaate“ otse-eeter. Sportlane meenutas: „Astusime telemajast välja ja üle tee kohvikus inimesed plaksutasid ja tõusid püsti. See oli see hetk, kus said aru, et inimestele läks see korda. See oli midagi tõeliselt suurt.“