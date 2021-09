Ott Tänak Akropolise eel: loodan, et järeldused on tehtud ja auto peab vastu 

Nimelt on Akropolise ralli kruusateed oma võimsate kividega Keenia radadele veidi sarnased. Akropolises saab näha, kas Keenia fopaa tagamaad on lahendatud.

Samal teemal WRC Ott Tänak: Kreeka ralli on nõudlik, kuid sealsed kiiruskatsed on väga erilised „Kindlasti me õppisime Keeniast midagi. Just Thierry (Neuville’iga) juhtunust. See oli ikka väga õnnetu juhus ja isegi imelik, et nii läks, kuid loodetavasti leiti mingisugune lahendus - kõik rasked juhtumid peaksid olema õpetuseks ja meid edasi viima,“ arvas Tänak.

Meenutuseks: Dani Sordo ja Ott Tänak olid kõige kõrgemaks mängust väljas rehvipurunemiste tõttu, ent Neuville oli Safari rallile justkui loodud ja kihutas võidu poole, kuni justkui tühjast kohast tema auto parema tagumise ratta vedrustus üles ütles.

Teatavasti on Hyundail sel hooajal veel vedrustusprobleeme olnud ning Keeniale sarnane Akropolis paneb Lõuna-Korea autotootja nüüd kindlasti tugevalt proovile. Küll aga on selge, et Hyundai kasutab ka Kreekas sama Sachsi vedrustust ja nii tuleb vaid loota, et vastupidavuses on tehtud mitu sammu ülespoole.