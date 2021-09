Vollefänn Dagmar Oja: mulle meeldib jälgida nii mängu kui inimesi 

Oja on Eesti avalikkusele tuntud eelkõige lauljana, kuid tegelikult on ta ka kirglik võrkpallisõber. Sageli „Eesti laulu“ konkursil päris mitmete muusikapalade taustalauljana üles astuv Oja räägib, et on sattunud vollemaailma tänu sellele, et õige mitmed tema head sõbrad teevad palliplatsil tegusid. „Teised on teretuttavad, aga Robert Täht, Kristo Kollo, Renee Teppan ja Ardo Kreek on minuga suuremad sõbrad,“ selgitas muusik. Ta lisas: „Oleme juba aastaid sõbrad olnud ja ma ikka jälgin nende tegemisi, eriti koondisetasemel.“