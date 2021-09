Rikberg ja Toobal on liidrirollidest platsil loobunud ja keskenduvad taustale 

Kevadel operatsioonil käinud Rikberg kutsuti EMiks küll meeskonda, kuid mängu sai ta esimest korda alles kolmandas matšis Saksamaa vastu, kui tundus, et loom on juba lastud ning Eesti oli geimidega 0 : 2 taga. „Tunne on väga hea! Eks sellest räägiti ikka ette ka, et ehk on vaja Silverile (Maarile – toim) puhkust anda, aga polnud vahet, et oli kodune EM ja pinge – tunne oli ikka hea,“ rääkis igiliikur Rikberg.