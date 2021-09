Uue tööandja leidnud Bottas lahkub Mercedesest 

Mercedeses on praegune hooaeg Bottasele viiendaks. Seni on igal aastal suudetud tulla meeskondlikus arvestuses maailmameistriteks. Soomlane on teeninud üheksa etapivõitu ning mullu ja tunamullu saavutas ta üldarvestuses tiimikaaslase Lewis Hamiltoni järel teise koha. Tänavu on vormeliäss kaheksa etappi enne hooaja lõppu kolmandal kohal.

Olen tohutult uhke, et sain viimased viis aastat töötada Valtteri Bottasega. Oleme olnud osa meeskonnast, mis on võitnud neli meeskondlikku tiitlit ning oleme motiveeritud, et võita veel üks. Ta on parim meeskonnakaaslane, kes mul kunagi olnud on. Su kiirus ja vastupidavus on olnud muljet avaldavad, kuid paistad eelkõige välja inimesena. Oled suurem, kui arvad end olevat, ja tean, et sind ootab helge tulevik.