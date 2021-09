KAHJU! Vipsi šansid järgmisel aastal vormel 1 sarjas kihutada kustusid 

Red Bulli vormel 1 sõsartiim AlphaTauri teatas, et järgmisel aastal kihutavad nende tiimis Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda. Kuna ka esindusmeeskonnas on tulevasteks hooaegadeks sõitjatega lepingud sõlmitud, siis on kindel, et Jüri Vips veel 2022. aastal kuninglikus sarjas ei kihuta.