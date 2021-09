WRC hooaja viimane etapp jääb ära. Kas võitjad selguvad taas maailmakuulsal ringrajal? 

Mäletavasti jäeti Jaapani etapp ära ka eelmisel aastal, samuti koroonaviiruse tõttu. Korraldajad tundsid kahetsust, et neil ei õnnestu teist hooega järjest MM-sarja naasta, ent olid tuleviku suhtes optimistlikud.

„Kõik on pettunud, kuid keegi pole selles süüdi. Aga peame fännidele kaasa tundma. Kõik, kes mäletavad esimesi rallisid Obihiros ja seejärel veelgi lõunapoolsemas Sapporos, teavad, kui palju see ralli kohalikele tähendab. Kuid me veel naaseme.

Me väga hindame kõikide toetust ja mõistmist ning oleme tänulikud kõikidele fännidele, kes on oodanud esimest Jaapani MM-rallit pärast 11aastast pausi,“ vahendas WRC oma kodulehel korraldajate teadaannet.

Jaapani ralli täitevkomitee esimehe Satoshi Suzuki sõnul võtavad nad nüüd eesmärgiks korraldada MM-etapp järgmisel aastal.

„Olen südamest tänulik ka kõigile neile, kes töötasid väsimatult, et teha see ralli võimalikuks. Anname endast parima, et saada koroonaviiruse pandeemiast jagu ning korraldada Jaapanis MM-ralli 2022. aastal. Palvetan kõikide turvalisuse eest,“ sõnas Suzuki.

DirtFishi ajakirjaniku David Evansi sõnul pole küll tulnud ametlikku teadet Monza ralli toimumise kohta, ent ta on päris veendunud, et see lisandub MM-kalendrisse.