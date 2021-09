Hollandis sirguv Eesti noortekoondislane Stephon Reece Mac Donald: „Soovin jõuda NBAsse.“ 

„Ma saan rohkem aru kui oskan rääkida. Nooremana rääkisin emaga palju eesti keeles, nii et tean põhitõdesid. Kuid see on kindlasti midagi, millega tulevikus tegeleda,“ tunnistab Eesti U18 korvpallikoondisesse kuuluv Stephon Reece Mac Donald, et võõrsil kasvades on keeleoskus läinud rooste.