PAHANDUS: Reim saatis teda avalikult nõrgaks treeneriks nimetanud ründaja koondiselaagrist koju 

Pahandus algas pühapäeval Tallinnas Männiku staadionil. Reim nimetas Tallinna JK Legioni talendika ründaja Gruusia vastu algrivistusse, kuid võttis ta vaheajal puhkama ja lausus pärast 0 : 2 kaotatud maavõistlust Soccernet.ee-le: „Loomulikult pole ma rahul ka Šapovaloviga ees, Andreas [Kiivit] tegi teisel poolajal palju paremat tööd, et pall ees püsima jääks. Kui vastas on kvaliteedilt parem meeskond, peab Eesti-suguse võistkonna ründajal olema võimet palli säilitada, et me jõuaksime võistkonnana järele. Ei saa mängida ründajaga, kes jääb mängust välja ja ootab ainult oma ründevõimalust. Kui mängime omasugusega ja suudame domineerida, on see okei, aga mitte siin.“