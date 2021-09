USA naistennisist: mind ootab üheksa miljonit tapmisähvardust. Soovin, et sotsiaalmeediat poleks olemas 

Ameeriklanna, kes kaks päeva tagasi lülitas konkurentsist maailma esireketi Ash Barty, kaotas järgmises ringis Raducanule 2 : 6, 1 : 6. Naine tõdes, et peale suurt võitu oli tal keeruline end uueks matšiks kokku võtta. „Loomulikult hindame me nendel hetkedel tähelepanu keskpunktis olemist, aga siis tuleb uus päev ja mind ootab üheksa miljonit tapmisähvardust ja muud,“ ütles 28aastane tennisemängija pärast esmaspäevast mängu ajakirjanikele.

Rogersi kaasmaalane Sloane Stephens ütles laupäeval, et sai pärast USA lahtiste kolmanda vooru kaotust Angelique Kerberile üle 2000 vihase sõnumi. Stephens jagas Instagramis mitmeid sõnumeid, sealhulgas selliseid, kus teda ähvardati füüsilise vägivallaga.

Rogersilt uuriti Stephensi Instagrami postituste kohta. „Ma soovin, et sotsiaalmeediat poleks olemas,“ tõdes ta. „Aga siin me oleme. See on praegu suur osa turundusest, meil on lepingud, mille põhjal peame teatud asju postitama. Aga asi on nagu ta on. Püüad seda mitte südamesse võtta, sest see on iga spordiala ja meie tegemiste kahetsusväärne külg.“

Rogersi sõnul aitab olukorrast üle olla spordiväljakul näidatav. „Kõigil pole isegi olnud võimalust siin (US Openi põhiväljakul - E.K.) mängida ja ma pallisin seal sel nädalal kolm korda. See aitab perspektiivi hoida. Tuleb keskenduda olulistele asjadele, mitte ema keldris elavate inimeste kommentaaridele. Aga see on tõesti kahetsusväärne ja mõnda asja ei saa peast välja,“ nentis ta.

CNN vahendas esmaspäeval Instagrami avaldust, et Stephensi konto vaadati läbi ja sealt eemaldati sobimatu sisu. „Sloane Stephensile suunatud rassistlik kuritarvitamine pärast USA lahtistel kaotamist oli vastik,“ ütles ettevõtte pressiesindaja.