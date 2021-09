FIFA tahab, et Eesti jalgpallikoondis mitte kunagi finaalturniirile ei jõuaks 

KÕIGE KALLIM KARIKAS: 2018. aasta MMil triumfeeris Prantsusmaa koondis. Kui MM hakkaks toimuma iga kahe aasta tagant, devalveeriks see trofee väärtust tunduvalt, usuvad paljud jalgpalliinimesed. Foto: Reuters/Scanpix

Alles see oli, kui Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA ja selle president Alexander Čeferin pidasid maha edukaks osutunud välksõja Euroopa superliiga loomisest unistanud klubide vastu. Kuid nüüd on UEFA ristamas piike maailma jalgpalli juhtorgani FIFA endaga, sest seal on üha enam küpsemas plaan reformida maailmameistrivõistluste formaati, nõnda et MM hakkaks senise nelja aasta tagant toimuma iga kahe aasta järel.