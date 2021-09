Eesti koondise peatreener Bale'i peatamisest: peame mängima oma mängu, mitte keskenduma ühele mehele 

Thomas Häberli tunnistas, et Belgia löödud viis väravat oli selgelt liiga palju.

2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluse valiksarjas pole Eestil kolme matši järel silma pähe saanud. „Lähme murule tulemuse järgi. Oleme näidanud, et suudame kaitsta, aga peame leidma tasakaalu,“ leidis koondise peatreener Thomas Häberli, et Belgia löödud viis väravat oli palju. Nii šveitslasest juhendaja kui tema hoolealused Mattias Käit ja Marco Lukka tõdesid, et kolmapäeval pole peamine Gareth Bale'i kinni võtmine, vaid oma mängu mängimine.