Toyota kaotas Kreeka ralliks ootamatult ekipaaži 

Katsuta tavapäraseks kaadilugejaks on inglane Dan Barritt, kes aga ei saa Rally Estonia hüpetel saadud seljavigastuse tõttu praegu jaapanlase kõrval istuda. Belgia rallil luges Katsutale seega legendi teine britt Keaton Williams.

Ka Kreekas pidi Katsuta abiliseks olema just Williams. Täna hommikul andis Toyota rallimeeskond aga teada, et erakorralise perekondliku juhtumi tõttu pidi Williams kodumaale naasma. Et ralli algab juba homme, ei ole võimalik Katsutale nii lühikese etteteatamisega uut kaardilugejat leida ning seetõttu jääb WRC-sarjas Ott Tänaku järel kuuendat kohta hoidval jaapanlasel legendaarsel võistlusel startimata.