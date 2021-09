KANEPI ALISTAJA! Tennisemaailma vapustab noor täht, kes võtab šnitti vutitreener Pep Guardiolalt 

Kes on esmaspäeval keset uhket võitudeseeriat oma 19. sünnipäeva tähistanud Fernandez? Pass on tal Kanadast – tema Ecuadori päritolu isa Jorge kolis perega vahtralehemaale noore poisina ja kohtas seal filipiini juurtega Irenet. Kui paari keskmine laps hakkas üles näitama huvi tennise vastu, pidi perepea Jorge endale spordi nullist selgeks tegema – tema eriala on jalgpall ning enda tunnistusel keskpärase profimängijana sai karjääri jooksul läbi käidud ka mitu Lõuna-Ameerika riiki.