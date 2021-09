AJALOOLINE MADALSEIS: mis on lahti USA tennisega? 

„Põhjust võib otsida selles, mida on hooti näha meiegi spordis, et on harjutud võitma. Varasemalt polnud konkurents nii tihe, lisaks tuli järjest mitu head põlvkonda. Nüüd pole ameeriklastel Serena ega Venus Williamist. Eks see asi käib üles-alla, kuid siit kaugelt on raske öelda, kas viga on terves süsteemis. Meie lähiringkonnas on näiteks Rootsi tennises täelik katastroof. Kui varem oli neil tipu lähistel mitu meest, siis nüüd on hea, kui keegi jõuab läbi ime 400-500 tabelikoha juurde. Seal on süsteemi puudulikkus. Aga USA on suur maa, küll need talendid üles nopitakse,“ leiab Eesti tennisespetsialist Margus Uba.