Kalev/Cramo seis on euromängude eel segane. Reinbok: õppimist on palju, eriti kaitses 

„Peamine on kaitses kogu tiimiga ühele lehele jõudmine. Praegu oleme seisus, kus üksteisest ei saada täielikult aru. Eriti Rytasega mängus, täna (kolmapäeval - E.K.) olid mõned momendid paremad. Aga rootlased olid ka teise stiiliga. Seda taktikalist osa, mida tahtsime vastastelt ära võtta, me pärssida ei suutnud. Aga eelkõige on vaja kaitses leida üheshingamine,“ tunnistas Reinbok Õhtulehele kolmapäeva õhtul peale Kalev/Cramo kaotust Rootsi klubile Norrköping.