Neuville hübriidajastust: kellelgi pole mune, et FIA-le vastu astuda 

Alates 2022. aastast võetakse autoralli maailmameistrivõistlustel kasutusele uued hübriidajamiga Rally1 masinad, mida sõitjad on saanud ka testida. Hyundai piloot Thierry Neuville on varemgi uusi reegleid kritiseerinud, sama joont hoidis ta Kreeka etapi eelsel pressikonverentsil.

„Ma pole kindlasti nõus kõigi nende muudatustega, mida FIA ja tootjad teevad. Autod on igavamad, nendega on ohtlikum sõita ja lõpuks võib see olla kallim kui kõik muu, mida oleme seni WRC-sarjas näinud,” vahendas portaal Dirtfish belglase sõnu.

„Sellest on kahju. Lisaks näeme, et nad eemaldasid autodelt üsna palju aerodünaamikat. Juba varem oli keeruline loota, et masinate näitajad on sellised nagu varem, nüüd on tõenäoliselt tulemuseks R5 [jõudluse] näitajatega autod,“ jätkas ta.

„Olen seda varemgi öelnud, et ma pole rahul. Aga ilmselgelt pole kellelgi mune, et võtta erinev seisukoht ja minna vastuollu FIA otsustega,” lisas ta. „Selles on kahju, aga see on aeg, mil me elame. Autojuhte enam ei kuulata ja see on asi, mis ajab närvi.“