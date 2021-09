Briti vutiajakirjanikud: Hein peaks juba sellel nädalal Arsenali eest alustama 

Walesi kapten Gareth Bale tõdes Sky Sportsile antud intevjuus, et tegelikult mängis koondis väga hästi. „Liigutasime palli, tekitasime ohtlikke olukordi, aga see oli üks neist õhtutest, kus me ei kasutanud oma võimalusi ära. Ei mäletagi, millal meil oli mängus nii palju häid väravavõimalusi. Olen pettunud, see on lihtsalt masendav,“ tõdes Bale, kelle sõnul on peamine eilsest õhtust positiivne kaasa võtmine.