SPIKKER VOLLEÕHTUKS: kuidas Eesti veel edasi võib pääseda? 

Kuna kahe meeskonna esimesed neli mängu on kõik lõppenud sarnaste numbritega (3 : 2 võit, 2 : 3, 1 : 3 ja 0 : 3 kaotused), määrab omavahelise paremusjärjestuse mängus toodud punktide suhe. Eesti on senini löönud maha 360 palli ja vastased on meie lõvide vastu skoorinud 371 punkti – suhe 0,970. Slovakkia on olnud halvem nii rünnakul (353) kui ka kaitses (387) ja punktide suhe on 0,912. Ehk sisuliselt on Eestil praegu 23punktiline eduseis.