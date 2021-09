Schumacheri abikaasa võttis sõna: Michael näitab meile iga päev, kui tugev ta on 

„Michael on meiega. Teistsugune, kuid meiega. See annab meile jõudu. Ta näitab iga päev, kui tugev ta on.

„Elame koos kodus. Teeme kõik selleks, et Michaelil oleks parem ja mugavam olla ning anname endast parima, et ta tunneks end nagu kodus. Proovime perekonnana jätkata, nii nagu Michael tahtis ja siiani tahab. Ja lähme oma eludega edasi,“ lausus Corinna Schumacher.

„Eraelu on eraelu, nagu ta alati ütles. Mulle on väga tähtis, et ta saaks privaatusust võimalikult palju nautida. Michael kaitses meid alati ning nüüd kaitseme meie teda. Ma ei süüdistanud kunagi juhtunus jumalat. See oli lihtsalt väga halb õnn. See võinuks juhtuda kellega tahes,“ selgitas Schumacher.