Kas jalgpallikoondis on end Häberli käe all hauast välja kraapimas? Kristal: „Positiivseid märke nagu on!“

TÄIEGA PEALE! Kui vaja, võetakse vastane maha kasvõi kahe mehe jõul, nagu demonstreerisid Walesi palluri Jonny Williamsi (punases) vastu Märten Kuusk ja Vladislav Kreida. Foto: AFP/Scanpix

Vähem kui aasta tagasi oli Eesti jalgpallikoondis fännide ja ajakirjanduse poolt sisuliselt maha maetud. Järjepanu nenditi, et nüüd ollakse nii- või naapaljudes kohtumistes järjest võiduta ning ega mannetu mängupiltki süstinud poolehoidjatesse erilist lootust. Ent nüüd näib, et jaanuari alguses koondise peatreeneritoolil Karel Voolaiult ohjad üle võtnud Thomas Häberli käe all ollakse end tasapisi hauasügavusest välja vinnamas.