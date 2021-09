KAHJU! Kodune volle-EM lõppes Eesti jaoks alagrupiturniiriga 

Eesti alustas sel turniiril juba tavaks saanud kombinatsiooniga ehk väljakule tulid tavapärase ühe diagnonaalründaja asemel kaks: nii Oliver Venno kui Renee Teppan. Põhjuseks asjaolu, et juba avakohtumises kaotati vigastuste nahka kolm nurgaründajat ja nii tuligi hoopis Venno liigutada nurka. Värskelt Tokyo OMil võidutsenud prantslased olid ilmselt meie taktikaga kursis, kuid kuni geimi keskpaigani püsisid eestlased mängus. Seejärel oli ühel hetkel Prantsusmaa edu 9 : 16 ja meil oli raskusi servi kättesaamisega. Eesti vedas end 15 : 19 järele, kuid siis saime veel ühe tagaslöögi, kui libero Silver Maari käsi vajas teipimist. Noor libero oli peagi tagasi platsil, kuid eestlased pidid avageimis siiski vastu võtma 18 : 25 kaotuse.

Teises geimis hakkas vastaste vanker juba varem eest ära kihutama ja ühel hetkel oli tablool seis 13 : 21. Juba skooril 5 : 10 oli Eesti teinud vangerduse sideosakonnas ja saatnud Robert Viiberi asemel platsile Renet Vankeri, lisaks anti geimi jooksul enda tõestamise võimalus ka nurgaründajatele Stefan Kaibaldile ja Albert Hurdale, ent oodatud pööret see ei toonud. Mehed võitlesid, kuid tundus, et väljakule pole leitud seda kooshingavat kooslust, mis suudaks olümpiavõitjatele kõvema lahingu pakkuda. Ehk kõige ilmekam hetk geimist oli see, kui prantslaste vastu oma 100. koondisekohtumise pidanud Kristo Kollo ei saanud kaitses üht palli päästetud ja jäi näoli maha lamama - just selline oligi tunne. Teine vaatus kaotati kokkuvõttes 17 : 25.