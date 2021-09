KAHJU! Kodune volle-EM lõppes Eesti jaoks alagrupiturniiriga. Kollo: loodan, et ühel hetkel hakkab publik saama meilt sama, mis nemad meile pakuvad

Eesti alustas sel turniiril juba tavaks saanud kombinatsiooniga ehk väljakule tulid tavapärase ühe diagnonaalründaja asemel kaks: nii Oliver Venno kui Renee Teppan. Põhjuseks asjaolu, et juba avakohtumises kaotati vigastuste nahka kolm nurgaründajat ja nii tuligi hoopis Venno liigutada nurka. Värskelt Tokyo OMil võidutsenud prantslased olid ilmselt meie taktikaga kursis, kuid kuni geimi keskpaigani püsisid eestlased mängus. Seejärel oli ühel hetkel Prantsusmaa edu 9 : 16 ja meil oli raskusi servi kättesaamisega. Eesti vedas end 15 : 19 järele, kuid siis saime veel ühe tagaslöögi, kui libero Silver Maari käsi vajas teipimist. Noor libero oli peagi tagasi platsil, kuid eestlased pidid avageimis siiski vastu võtma 18 : 25 kaotuse.

Kolmandas geimis sai Eesti ise 8 : 6 juhtima, kuid pikaks ajaks seda rõõmu polnud ja edasi astuti ühes taktis, kuni tablool oli vastaste poolt vaadates seis 18 : 15. Siis võttis Eesti mõtlemisaja, sest rahva möirgamine ja toetus olid olemas, kuid imenatuke oli puudu, et kohtumise käiku pikendada. Seejärel püsiti prantslaste kannul, kuid lõpuks jäi seis ikkagi olümpiavõitjatele 25 : 19.

Reene Teppan rääkis pärast kohtumist nii: „Olime just eelmises mängus (Horvaatia vastu saadud 2 : 3 kaotuses) kõik endast välja pannud, aga sellise mängu jaoks peame olema 110% valmis. Prantsusmaa ei tulnud tilulilutama, nad mängisid oma mängu ära. Ega täna emotsioonid väga üe pea ei käi, sest mäng oli üsna ühepoolne, aga pigem tekkisid mõtted, et ikka väga vinge asi pandi siin püsti! Tänud fännidele, alaliidule, sponsoritele ja kellele veel. Kodune EM oli ülivägev! Oli südantsoojendav näha, et rahvas on meiega. Eks mind valvati (seoses Vennoga tehtud kombinatsiooni tõttu – toim) turniiril veidi rohkem, aga olen survega harjunud. Olku osas - nurgaründaja positsioon ongi koormavam, sest seal on kõik need nähtamatud sammud, mis sa teed. See oli tema jaoks harjumatu. Aga turniiri kokkuvõttes - meie serv oli maailmatasemel. Kõik peale servi ei töötanud nii, nagu oleks pidanud, aga eks oma jälje jättiski see, et kaotasime kõik nurgaründajad. Kokkuvõttes on meis sisu rohkem kui oleme tiitlivõistlustel näidanud.“

Täna oma 100. koondisemängu pidanud Kristo Kollo nentis, et olümpiavõitjate vastu oli ikka veidi erilisem selline tähis kirja saada, kuid tulemuse osas lootis ta siiski teistpidiseid numbreid. „Ent paraku ei saanud täna kuskilt küüsi taha,“ nentis ta.

Olümpiavõitjate kohta sõnas ta, et tasemevahe ei olnud massiivne, vaid peitus väikestes detailides. „Me teeme 5-10 rumalust – omaviga vms - , aga prantslased ainult 1-3. Sealt tulevadki need vahed. Nad ei ole meist füüsiliselt üle, kõik on kinni kahe kõrva vahel,“ rääkis Kollo.

Kui neljapäeval vestles Õhtuleht koondisest eemale jäänud Martti Juhkamiga, avaldas ta arvamust, et sel turniiril on meid alt vedanud eelkõige blokk. Kollo ei jäänud vastusega tagasihoidlikuks: „Olen lugenud, et Martti Juhkami on hirmus suur Eesti võrkpalli ekspert, seega eks Martti teab, mis ta räägib. Kui Juhkami nii palju sõna võtab, tulgu ise kohale ja kommenteerigu siis.“