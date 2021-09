TÄNA OTSEPILT | Kas Eesti 3 × 3 korvpallikoondis jõuab EMil veerandfinaali? 

„Poolal on koosseis sarnane, kus selg ees rammijat pole. Sloveenial samamoodi. Pikkuse osas läks meil loosiga hästi. Vaadates teisi alagruppe, siis vältisime enda jaoks ebamugavaid vastaseid. Aga kõik selgub kohapeal, äkki peale turniiri räägin teist juttu,“ rääkis kondise peatreener Siim Raudla enne turniiri Õhtulehele. „Vaadates U18 poiste edulugu ja seda, et oleme Euroopas 12 hulgas, siis lähme alagrupist edasipääsu peale. Süües kasvab isu ja alagrupist edasipääs on reaalne.“