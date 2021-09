Märtin meenutas lahtise kapotiga sõitu Kreekas: olin kuumuse pärast väga lähedal kokkukukkumisele 

„Kreeka on minu jaoks alati oluline ralli, sest siit tuli mu esimene võitu ja see ei tulnud lihtsat. See on nüüdseks klassikaline video, mida näeb päris tihti ja nii on seda keeruline unustada,“ meenutas Märtin 2003 aastat, kui ta pidi ühel kiiruskatsel läbima ligi 20 kilomeetrit lahtise kapotiga, kuid võitis sellest hoolimata elu esimese MM-ralli.