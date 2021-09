Karol Mets leidis uue koduklubi  

Eelneval hooajal Saudi Araabia klubis Ettifaq pallinud Karol Mets oli viimasel kuul tööandjata ning treenis Eesti valitseva meistri FC Flora juures. Täna teatas viimati 2008. aastal Bulgaaria tšempioniks kroonitud Sofia CSKA, et 31aastane Mets liitub nendega.

Viljandi Tuleviku noortesüsteemist tuule tiibadesse saanud Mets on varem kandnud Flora, Vikingi (Norra), Breda NACi (Hollad) ja Stockholmi AIK (Rootsi) särki. Keskkaitsja on Eesti koondist esindanud enam kui 70 mängus, aga väravaarve on tal veel avamata.