Eesti president käis jooksmas Keenia maailmameistrite ja olümpiahõbedatega 

Peale jooksu võttis ta osa keskkonnaüritusest, mille teemaks oli säästev metsamajandus. Sealjuures on Kersti Kaljulaid esimene Eesti riigipea, kes tegi ametliku visiidi Keeniasse, et edendada kahe riigi vahelist äridiplomaatiat.

„Nairobi on kogu Aafrika mandri majanduselu süda ja paljud Eesti ettevõtted soovivad siin oma haaret laiendada,“ ütles Kristel Engman presidendi kantselei välissuhete osakonnast portaali Pulse vahendusel. Ta lisas, et Keenia on ka üks Aafrika diplomaatia peamisi keskusi ja võõrustab mitme rahvusvahelise agentuuri peakorterit. Samuti on riik avaldanud huvi Eesti haridussüsteemi, e-riigi ja digikogemuse vastu.