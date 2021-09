HC Tallinn pallib ka tänavu Soome meistriliigas 

Lisaks teist hooaega Soome meistriliigas osalevale HC Tallinnale on võistlustules veel valitsev meister Riihimäki Cocks, hõbedameeskond Helsinki Dicken, pronksimeeskond Karjaa BK-46, Grankulla IFK, Siuntio IF, Helsinki IFK ja Turu AIFK.

HC Tallinn on kahe hooaja vahel palju muutunud. Nädala alguses teatas klubi, et uueks hooajale minnakse vastu taanlasest peatreeneri Bo Oestergaardi juhtimisel. Viimasel kahel hooajal klubi peatreeneriks olnud Risto Lepp keskendub klubi juhtimisele.

„Jäime väga rahule otsusega, et saime eelmisel hooajal Soome liigas osaleda. Võrreldes Balti liigaga ei ole liiga kaitsetegevus nii jõuline, kuid mäng on kiire ning kiita tuleb mängijate tehnilist taset ja otsuste tegemisi. Muidugi olime pettunud, et pidime poole hooaja pealt jätma liiga pooleli. Seetõttu otsustasime tänavugi liigas jätkata vaatamata sellele, et ei saa medalitele mängida. Kogemust ja karastust saime eelmisest hooajast kuhjaga,“ ütles HC Tallinna eestvedaja Risto Lepp.