Tänak: pühapäeval tuleb kaks pikka ja keerulist katset, kõik on veel võimalik 

Reedel ja laupäeva hommikul kurtis Tänak, et ei leia enesekindlust. Laupäeva teises pooles oli eestlane juba positiivsem. Kas leidsid nüüd õige hoo? „Selleks on liiga hilja. Töötasime kõvasti ja otsisime lahendsusi. Ma ei tea, kas leidsime autole hea seade, aga rehvidega üritame Toyota meeskonnast erinevat strateegiat. See aitas nendega, aga eriti Sebiga, tempot hoida. Võtsime olukorras maksimumi,“ tunnistas Tänak WRC+ intervjuus.