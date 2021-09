AJALOOLINE VÕIT! Teismeliste tennisefinaalist väljus võitjana Raducanu 

18aastane Emma Raducanu ostis lennupiletid New Yorgist Ühendkuningriiki augusti lõpu kuupäevadega, kuna kartis, et tema US Open piirdub kvalifikatsiooniga. Kaks nädalat hiljem peab ta lennukis broneerima juba kaks kohta: ega võitjatrofeed ju ära antavasse pagasisse ei pane!