Eesti parim meesujuja loobub EMist: keskendun treenimisele, et mitte riskida läbipõlemisega 

„Minu järgmised kolm ja pool kuud saavad olema väga tiheda graafikuga eesotsas mitmete võistlustega maailma eri paikades,“ kirjutas Tokyo olümpial poolfinaali jõudnud tartlane Facebookis. „Olen otsustanud mitte osaleda lühiraja Euroopa meistrivõistlustel, mis toimuvad novembri alguses. Põhjuseks on see, et võistlemist on juba niigi palju ning minu eesmärk on teha enda parimad tulemused ISLi võistlustel. EMil osalemise asemel keskendun oktoobris ning novembri alguses treenimisele, et mitte riskida läbipõlemisega.“