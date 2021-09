Laskesuusakoondise abitreener: võrdlus Tobrelutsu rühmaga ei anna praegu midagi 

Laskesuusakoondise abitreener Daniil Steptšenko ütles, et nädalavahetusel toimunud suviste Eesti meistrivõistluste järgi pole mõtet mingeid järeldusi teha. „Ainult nende võistluste põhjal on väga raske aru saada, kas liigume õiges suunas. Võrrelda praegu Indreku koondisega – see ei anna midagi,“ märkis ta Õhtulehele.