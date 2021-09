GALERII | Kalev/Cramo tegi sammu meistrite liiga põhiturniiri suunas. Nurger: leidsime lahenduse, kuidas agressiivse kaitse vastu mängida 

Murphy keerutas korvi all ja tõi kaks silma. Sellega oli ta neljas kalevlane, kellel koos kahekohaline punktisumma. Ehkki edu on massiivne, siis Kalevi loots Štelmahers pole ikka veel rahul ja lätlane jagab kurjalt õpetusi nii kaitses kui rünnakul. See on mõneti ka arusaadav, sest kolmapäevane vastane Mornar Bar on hoopis teisest puust ja seda matši arvestades on kalevlastel veel arenguruumi.