OTSEBLOGI JA GALERII | Kalev/Cramo võõrustab meistrite liiga eelringis Portugali tippklubi 

Suures plaanis on mõlema meeskonna mäng väga-väga rabe. Kalevile tõi edu teravus ja vabaviskejoonele pääsemine, kus on tabatud 11st sooritusest 9. Kummalisel kombel ei saa kumbki meeskond kaitselauda kinni, sest ründelauast on Kalev noppinud 5 ja Sporting 6 palli.