OTSEBLOGI | Kalev/Cramo võõrustab meistrite liiga eelringis Portugali tippklubi 

Tiimis on kuus ameeriklast, üks Angola ääremängija ning ülejäänud mehed on kohalikud pallivõlurid. Jänkidest võiks eestlastele tuttav olla Micah Downs, kes 2014.-2015. aastal pallis Avtodori ridades ning kostitas kalevlasi 18 silma ja 8 lauapalliga. Tõsi, Downsi karjäär VTBs väga pikaks ei kujunenud ja tänasel päeval on tal passis juba 35 eluaastat.