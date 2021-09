Evans ja Neuville tunnistavad: Ogier tuleb maailmameistriks 

„Põhimõtteliselt on MM-tiitli osas asi nüüd otsustatud,“ nentis Ogier’ meeskonnakaaslane. „See oli juba enne (Akropolise rallit — toim.) üsna selge, ent nüüd on seda veelgi enam.“

Neuville märkis DirtFishile antud intervjuus, et enne Akropolist ta veel siiralt uskus, et võib MM-tiitli heitlusesse sekkuda, kuid põrumine Kreekas on unistustele sisuliselt kriipsu peale tõmmanud.

„See oli kaugel nädalavahetusest, mida me oleks oodanud. Kokkuvõttes tabas meid mingi tehniline probleem kohe ralli alguses ja pärast seda oli raske tagasi võidelda,“ märkis belglane, kes tunnistas, et Hyundaide kiirus poleks ilmselt võimaldanud niikuinii liiga head tulemust. „Kõik kolm autot olid veidi aeglased, isegi punktikatsel suutsid Toyotad võtta kolmikvõidu ning tundub, et MM on nii individuaalses kui ka meeskondlikus arvestuses läbi. Meil pole mitte millegi üle rõõmustada.“