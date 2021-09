Jalgpallilegend Pele pääseb lõpuks intensiivravi osakonnast 

Vutilegend viibib septembri algusest saadik Sao Palos asuvas Albert Einsteini nimelises haiglas, sest tal avastati käärsoolekasvaja, mis operatsiooni käigus eemaldati. Selle järel on kõrges eas Pele viibinud intensiivravi osakonnas. Nüüd on lootust, et jalgpallimaailma omaaegne valitseja pääseb sealt välja, sest nii kinnitas tema tütar Kely Nascimento.

„Tal läheb operatsiooni järel hästi. Valusid tal pole ja ta on heas tujus (kuigi on pahur, et saab süüa ainult tarretist!). Ta pääseb tavapalatisse ühe või kahe päeva pärast ja siis saab minna koju,“ vahendas sports.yahoo Pele tütre sõnu. „Ta on tugev ja kangekaelne ning tänu Einsteini haigla suurepärase personali tööle ja kogu maailma pealt saadetud armastuse ja energia abil saab ta sellest kõigest üle!“ lubas Nascimento.