Jüri Tamm: veel eile rääkisin Sedõhhiga telefonitsi, täna sain kõne, et ta suri hommikul 

Meeste viimasest silmas silma kohtumisest on siiski möödunud pikem periood. „Ta on mitu korda ka Tallinnas käinud. Kui veel riigikogus töötasin ja sõitsin visiidile Brüsselisse, tuli ta Pariisist kiirrongiga kohale. Ühest küljest pole see Pariisi ja Tallinna vahemaa suur, justkui üks lennujupp, aga külastamiseks peab leidma aega ja põhjuse. Nüüd lendan kolmapäeval matustele ja on põhjus,“ lisab Tamm.