Rahulikust elust ja rannaäärsest majast unistanud USA korvpallidoktor vormib nüüd Tartus kuldset põlvkonda 

Välistreenereid on Eestis töötanud ja töötamas teisigi, ent Sacramentost pärit McCormick on mõneski mõttes erandlik kuju. Korvpallurina ta kõige teravamasse tippu ei jõudnud, kuid mängu ennast tunneb läbi ja lõhki. Lausa selliste peensusteni, et Utah’ ülikoolist on tal taskus doktorikraad liikumis- ja sporditeadustes, kusjuures väitekiri käsitles loomulikult korvpallimänguga seotud nüansse: külgsuunalist liikumist, plüomeetriat (kiired ja plahvatuslikud liigutused ‒ toim) ning kaitsemängija suunamuutmise tehnikat.