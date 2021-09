Ogier: pole mõtet rääkida Toyota rallimasina kiirusest, meie edu taga on sõitjad 

Möödunud nädalavahetusel toimunud Kreeka WRC-rallil tunnistas Hyundai piloot Ott Tänak, et ta suutis Toyotade tempos püsida vaid tänu õnnestunud rehvistrateegiale. Eestlane lõpetas etapi Kalle Rovaperä ja Sebastien Ogier vahel teisel kohal. Toyotad näitasid aga võimu punktikatsel, kui Rovanperä, Elfyn Evans ja Ogier võtsid kolmikvõidu.

Kui DirtFish mainis Ogier'le, et Toyota Yaris näib võrreldes Hyundai i20ga parem ja kiirem, siis valitsevale maailmameistrile see jutt ei meeldinud.

„See on päris naljakas, et pärast iga võitu tekib sama arutelu. Kui Hyundai võidab, siis küsitakse, kas Toyota on hädas. Kui Toyota võidab, siis seepärast, et Toyota on tugev,“ lausus ta. „Ma arvan, et peaksime lõpetama vabanduste leidmise ja võib-olla peaksime rohkem hindama sõitjate sooritust, sest suurim vahe tuleb pilootidest. Sel nädalavahetusel oli üks sõitja selgelt kõikidest üle ja see oli Kalle, kes vägagi vääris koos Jonnega [Halttunen] võitu.“

Ogier’ meelest on kahe tehasemeeskonna masinate tase üsna võrdne. „On tõsi, et Toyota on ilmselt natuke töökindlam ja me võime sellele loota natuke rohkem. Kuid kui te peale seda nädalavahetust Elfynilt seda küsite, siis [pärast probleeme käigukastiga] tema sellega nõus pole,“ tõi prantslane näite, et muresid on neilgi.

Ogier' meeskonnakaaslane Evans siiski tunnistas, et Toyotal näis olevat Kreekas eelis. Kuid vaadates Yarise sooritusi sarnastel rallidel Portugalis ja Itaalias, siis see polnud talle üllatus.

„Usun, et kaalukeel on liikunud seal meie kasuks,“ ütles Evans. „On paratamatu, et teatud autodele sobivad teatud rallid paremini. Teadsime, et meil oli Portugalis ja Sardiinias kiire masin, seega polnud üllatav, et auto oli ka Kreekas konkurentsivõimeline.“

Hyundai piloot Dani Sordo, kes lõpetas sealse etapi neljandal kohal, tõdes, et tema meeskonna jaoks oli nii suur mahajäämus ootamatu. „See pole töö, mida tahame teha, vaid soovime võidelda ja olla tipus,“ tunnistas hispaanlane.