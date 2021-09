Mornari peatreener ega tähtmängija Kalev/Cramot ei karda. „Ma arvan, et meil poolfinaalis eriti probleeme ei teki ja liigume finaali.“ 

Mornar oli kontrollkohtumistes heas hoos

Kahe hooaja vahel pikendas klubi lepingut Nemanja Gordići, Marko Jeremići, Nemanja Vranješi ja lühikese, aga jõulise korvialuse ameeriklase Taylor Smithiga, samuti jätkavad Aleksandar Lazić ja Sead Šehović. Meeskonnas on ka kuus uustulnukat, kellest olulisemad on jänkid Corey Davis Jr ja Trey Lewis, kes varem särasid vastavalt Prantsusmaa ja Iisraeli kõrgliigades.

Mornari jaoks on julgustavad ka tulemused kontrollkohtumistes, kus seljatati Podgorica, Igokea, Borac ja Rumeenia sats Cluj, ainus kaotus tuli teises omavahelises matšis Igokealt. Enne Tallinnasse reisimist mängisid nad tulise rivaali Budućnostiga, kellega lepiti 83 : 83 viiki.

Viimase tulemuse järel tõdes Bosnia koondislane Aleksandar Lazić, et Mornari seis on lubav. „Olen ausalt öeldes rahul. Mulle tundub, et meie tiim on päris hea ja kõige tähtsam on see, et meeskonnas on hea atmosfäär. Tegime veel vigu, kuid läheme mäng mängult paremaks. Olen rahul, oluline oli see, et suutsime vigastusi vältida,“ rääkis ta.

Kui temagi kordas peatreeneri mõtet, et Kalev/Cramot väga tõsise vastane ei tundu. „Kõige tähtsam on oma mängule ja kaitsesüsteemile keskendumine. Ma arvan, et meil poolfinaalis eriti probleeme ei teki ja liigume finaali. Aga loomulikult liigume mäng mängult ja tahame olla maksimaalselt keskendunud esimesele vastasele. Mõtleme järgmisele rivaalile hiljem. Anname endast parima, et olla kvalifikatsiooniks valmis,“ ütles Lazić enne Eestisse tulekut.

Kui vastase liigne enesekindlus võiks olla Kalev/Cramole hea uudis, siis miinuspoolele võib kanda selle, et Mornari treenerid nägid eestlaste mängu saalist. Tallinna klubi ääremängija Kregror Hermet tõdes, et see võib tõepoolest anda vastasele väikese eelise. „Nad nägid meid täna (esmaspäeval - E. K.), aga meil tänast või eilset videot pole. Aga oleme ka valmis käike juurde panema. Ma ei usu, et see on nii suur eelis, sest küll me nende põhiasjad saame teada ja oleme järgmiseks mänguks valmis,“ lausus Hermet, kes sõnul saavad abiks olla ka kohalikud korvpallifännid.