Eesti koondise liider siirdus Saksamaa kõrgliigasse 

„Tegelikult olin plaaninud, et jään veel üheks aastaks Luksemburgi, sest siin mind kõik rahuldas. Küllalt ootamatult tuli agendilt pakkumine sõita end näitama Saksamaale. Kolm päeva uues klubis sujusid väga meeldivalt ja mind võeti soojalt vastu,“ sõnas mulluse Saksamaa karikafinalistiga kaheaastase profilepingu sõlminud Molkova.

Samal teemal Käsipall Ainsa eestlannana piiri taga mängiv Alina Molkova: algus oli raske nii mulle kui vanematele „Otsus ei tulnud kergelt – tase on teine, uus riik, uus keel ja tervikuna on muutused rasked. Aga ma ei näinud treeningutel, et tase oleks ületamatult kõrge. Horvaadist peatreener Dubravko Prelčec nägi minus potentsiaali ja see oli otsustav faktor. Treeneri usaldus ja usk on väga tähtis,“ selgitas Molkova.

Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten sündis ühinemiste tulemusel 2017. aastal. Aastatel 2018–2020 võitis Luchse kolm korda järjest 2. Bundesliga, kuid kahel esimesel puhul loobus tõusust kõrgemasse seltskonda. Mullu lõpetati Bundesliga 13. tabeliastmel ja jäädi üleminekumängudega püsima.

Tõeline edu saabus Luchsele aga Saksamaa karikavõistlustel, kus jõuti tänavu kevadel finaali. Seal tuli võidetud poolaja järel tunnistada suurklubi SG BBM Bietigheim 27:22 (11:13) paremust. Vastaste ridades mängisid näiteks kaks hollandlannast 2019. aasta maailmameistrit ja Saksamaa koondise liider Kim Naidzinavicius.

„Kui ma tosin aastat tagasi käsipalliga alustasin, oli mu unistuseks mängida Bundesligas. Naiste liiga pole sama kõrgelt hinnatud kui meeste oma, aga kuulub ikkagi maailma kuue tugevama hulka. Siin on Meistrite liiga klubi Dortmundi Borussia ning kaasa mängib maailmameistreid ja hulganisti tugevate riikide koondislasi,“ teadis Molkova.

SK Reval-Spordi 24-aastase kasvandiku jaoks on tegu juba kuuenda hooajaga välisklubis. Kolme hooajaga Islandil kaasnes kohalik meistrikuld ja karikavõit ning viimased kaks aastat lisasid CV-sse samad trofeed Luksemburgis. Lisaks lõpetas Molkova kaks viimast hooaega kohaliku liiga parima snaipri ja parima mängija tiitliga.

„Nüüd on ees uus väljakutse, sest Saksamaal on mäng palju kiirem ja jõulisem. Aga mugavustsoonist tuleb väljuda, et saavutada seatud eesmärke. Naudin käsipalli ja kavatsen seda ka siin teha, eriti kui mind ümbritseb professionaalne õhkkond ja mängin profiliigas,“ lausus Molkova.