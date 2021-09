OTSEBLOGI JA GALERII | Kalev/Cramo võitis Montenegro klubi vastu avaveerandi

Kui Kalev/Cramo mängu alguseni on ligi 3 tundi, siis Saku Suurhallis selgitavad esimese finalisti Bambergi Brose ja Utena Juventus. Esimesed kümme minutit kuulusid sakslastele, kes said kiiresti sisse 6 : 0 edu ja veerandaja lõpuks jäi skoor 16 : 11. Erilist huvi Leedu ja Saksamaa meistriliiga satsid eestlastele ei paku, sest tribüünidel on 44 inimest (jep, lugesin kokku). Nende seas loomulikult ka meie koondise loots Jukka Toijala, kes näib olevat igal Eestis toimuval kossumatšil. Loodetavasti õhtune mäng toob saali tihkelt täis.