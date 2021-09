OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo jõuab meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril finaali? 

Bosnia koondislane Aleksandar Lazić tõdes möödunud nädalal, et Mornari seis on lubav. „Kõige tähtsam on oma mängule ja kaitsesüsteemile keskendumine. Ma arvan, et meil poolfinaalis eriti probleeme ei teki ja liigume finaali. Aga loomulikult liigume mäng mängult ja tahame olla maksimaalselt keskendunud esimesele vastasele. Mõtleme järgmisele rivaalile hiljem. Anname endast parima, et olla kvalifikatsiooniks valmis,“ oli Lazić enesekindel.