Ultramees Ratasepp on järjekordseks pöörasuseks valmis: pärast neljakümnendat triatloni läheb jälle lihtsaks! 

UUE KATSUMUSE LÄVEL: mai lõpus proovis Rait Ratasepp läbida 10 päevaga 20 täispikka jooksumaratoni, kõik ajaga alla kolme tunni. See üritus nurjus, kuid Ratasepa usku, et 60 päeval järjest on võimalik läbida täispikk triatlon, see kõikuma ei löönud.