Palliga kubemesse saanud tennisist sai disklahvi 

Sandgren, kes on maailma edetabelis 103. kohal, selgitas asja Twitteris. „Nii et täna õhtul sain pallipoisilt palliga keradesse ja lõin selle vastu aeda, kust see põrkas kokku vastu teisel pool väljakut kõndinud kohtuniku kannikaid. Selle tulemusel võeti mind turniirilt maha. Ja kuidas teie õhtu läheb?“ küsis ta läbi huumoriprisma ning lisas: „Ja lihtsalt, et asi oleks klaar, see kõik oli minu süü.“