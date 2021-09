MUDALIIGA VÕI ARENGURIIST: mis on konverentsiliiga? 

Et tuttuuest liigast rääkida, tuleb esmalt minna ajas tosin aastat tagasi. 2009. aasta suvel võttis Euroopa jalgpalliliit UEFA meistrite liigas kasutusele uue kvalifikatsioonisüsteemi, kus hoiti lahus riikide meisterklubid ja tippliigade teised-kolmandad-neljandad meeskonnad. See tähendas, et Euroopa 39 nõrgema liiga meistritele – San Marinost, Eestist, Soomest, Poolast, Kreekast ja mujalt – oli tagatud viis kohta meistrite liiga alagrupiturniiril. Elagu võrdsed võimalused!