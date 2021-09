USA sporditähed: teatasime meid pilastanud spordiarstist FBI-le, kuid tal lasti edasi tegutseda 

„Rääksin neile, et esimene asja palus Larry Nassar mul lühikeste pükste alt aluspesu ära võtta, sest nii oleks tal lihtsam minu kallal töötada. Minut hiljem olid tal sõrmed mu tupes,“ rääkis McKayla Maroney enda sõnul juba 2015. aasta suvel kolmetunnises intervjuus föderaalsele juurdlusbüroole. „FBI küsis kohe, kas ta pani oma sõrmed mu pärakusse. Vastasin, et seda ta ei teinud kunagi. Nad küsisid, kas ta kasutas kindaid. Ma ütlesin, et seda ta ei teinud kunagi Nad küsisid, kas see ravi aitas mind. Ma ütlesin, et ei. Nasser nii-öelda ravi oli 100% kuritarvitamine.“